Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ одобрен в I чтении

Законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации и антигосударственные призывы принят депутатами Госдумы в I чтении. Планируется внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. «За» поправки проголосовали 395 депутатов, «против» - трое, прокомментировал итоги голосования председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Принятое решение должно остановить тех, кто совершает преступления против безопасности нашей страны, считает возможным оскорблять наших граждан и офицеров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Помимо конфискации денег, ценностей и другого имущества, предлагается через суд лишать госнаград, воинских и специальных званий лиц, совершивших преступления против России.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что данная инициатива позволит конфисковывать имущество и ценности, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России. С его слов, каждый, кто пытается разрушить Россию, предать ее, должен отвечать за свои действия и возместить нанесенный ущерб за счет своего имущества.