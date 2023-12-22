В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нидерланды подготовят для отправки на Украину 18 истребителей F-16

Елизавета Егорова
17:10 22.12.2023
Нидерланды в рамках соглашений о военной помощи Украине собираются отправить Киеву первую партию истребителей F-16.
Нидерланды подготовят для отправки на Украину 18 истребителей F-16
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
Читайте нас на:

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности нидерландского правительства отправить на Украину первую партию истребителей F-16. В нее войдут 18 самолетов.

«Сегодня я также проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине», - написал Рютте на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По словам премьера, этот шаг иллюстрирует поддержку Украины Нидерландами и является одним из составляющих соглашений о военной помощи Киеву.

Рютте добавил, что до начала поставок истребителей нужно соблюсти ряд критериев, в том числе требования к персоналу и инфраструктуре.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает получить от западных стран 150 боевых самолетов, и F-16 является самой желаемой киевским режимом моделью. Кроме того, ВСУ надеются получить шведские истребители JAS 39 Gripen.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:32 Армия
Видео
Беспилотники доставили воду и продовольствие нашим бойцам на первой линии обороны
19:41 В стране и мире
Экс-министра Открытого правительства Абызова приговорили к 12 годам заключения
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.