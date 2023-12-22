Нидерланды подготовят для отправки на Украину 18 истребителей F-16

Нидерланды в рамках соглашений о военной помощи Украине собираются отправить Киеву первую партию истребителей F-16.

© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о готовности нидерландского правительства отправить на Украину первую партию истребителей F-16. В нее войдут 18 самолетов.

«Сегодня я также проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине», - написал Рютте на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По словам премьера, этот шаг иллюстрирует поддержку Украины Нидерландами и является одним из составляющих соглашений о военной помощи Киеву.

Рютте добавил, что до начала поставок истребителей нужно соблюсти ряд критериев, в том числе требования к персоналу и инфраструктуре.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает получить от западных стран 150 боевых самолетов, и F-16 является самой желаемой киевским режимом моделью. Кроме того, ВСУ надеются получить шведские истребители JAS 39 Gripen.