Умерла исполнительница роли Зорайды в «Клоне» Жандира Мартини

Бразильская актриса Жандира Мартини, известная в России по роли Зорайды из сериала «Клон», скончалась в возрасте 78 лет.

По информации UOL Splash, актриса лечилась от онкологии и умерла в Больнице им. Девятого июля. Муж Жандиры - актер Маркос Карузо - написал трогательный некролог в соцсети, назвав жену самым большим другом.

«Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мое доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа», - рассказал актер.

Он сравнил горечь утраты близкого человека с чувством, «когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено».

В России Мартини стала известна после сериала «Клон», но в Бразилии ее хорошо знают с конца 1970-х годов, когда она дебютировала в кино после Школы драматического искусства Университета Сан-Паулу. Кроме театральной школы, Мартини училась на факультете философии в Католическом университете в Сантусе.