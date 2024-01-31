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Умерла исполнительница роли Зорайды в «Клоне» Жандира Мартини

Актриса снималась в нескольких популярных бразильских сериалах и скончалась в возрасте 78 лет.
Ирина Елагина 2024-01-31 11:32:01
© Фото: «Клон», реж. Тереза Лампрея, Жайме Монжардим, Бразилия, 2001-2002 гг.

Бразильская актриса Жандира Мартини, известная в России по роли Зорайды из сериала «Клон», скончалась в возрасте 78 лет.

По информации UOL Splash, актриса лечилась от онкологии и умерла в Больнице им. Девятого июля. Муж Жандиры - актер Маркос Карузо - написал трогательный некролог в соцсети, назвав жену самым большим другом.

«Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мое доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа», - рассказал актер.

Он сравнил горечь утраты близкого человека с чувством, «когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено».

В России Мартини стала известна после сериала «Клон», но в Бразилии ее хорошо знают с конца 1970-х годов, когда она дебютировала в кино после Школы драматического искусства Университета Сан-Паулу. Кроме театральной школы, Мартини училась на факультете философии в Католическом университете в Сантусе.

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