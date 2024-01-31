Захарова назвала чудовищными слова Борреля об ошибочности перемирия на Украине

Заявления главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об ошибочности идей примирения России и Украины противоречат сути дипломатической работы и являются чудовищными по своей сути. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире на Радио Sputnik.

Ранее в материале французского издания L’Obs Жозеп Боррель заявил, что идеи примирения России и Украины «были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», и призвал поставить Киеву больше вооружения. Мария Захарова назвала слова политика чудовищными и безумными, отметив, что подобные заявления Борреля уже не являются чем-то новым.

«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается как "ну это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза, они точно так же относятся к этому. Мне кажется, что даже мысль такая должна зарождаться у дипломата с большим трудом, она противоречит сути дипломатической работы. Это шокирует», - сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию со штатом Техас в США, который отказался подчиняться требованию Верховного суда США убрать забор, построенный для сдерживания потока мигрантов из Мексики. Представитель МИД посоветовала президенту Штатов Джо Байдену созвать международную коалицию для вывода Техаса из состава США «во имя демократии».