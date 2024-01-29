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Захарова предложила Байдену «освободить» жителей Техаса

По мнению Захаровой, Байдену пора заявить «Texas must go» и «освободить его жителей».
Никита Черненко 2024-01-29 14:31:01
© Фото: Mark Otte, Texas National, Globallookpress

Президенту США Джо Байдену стоит действовать в духе предшественника Барака Обамы и собрать международную коалицию для вывода Техаса из Соединенных Штатов «во имя демократии». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить “Texas must go” и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», - написала Захарова.

Верховный суд США потребовал от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать забор, построенный для сдерживания потока мигрантов В ответ власти Техаса взяли под свою охрану участок границы с Мексикой, заявив, что федеральные пограничные силы не справляются с наплывом нелегалов, а военный департамент Техаса анонсировал набор добровольцев в патрули границы штата с Мексикой в «зонах повышенной опасности».

#сша #Мария Захарова #Джо Байден #штат Техас
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