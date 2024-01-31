ВС РФ продвигаются в сторону Курахово после освобождения Марьинки

Донецкий участок линии соприкосновения. Российские войска продолжают наступление на позиции ВСУ за Марьинкой в сторону Курахово - именно оттуда враг наносит удары по мирным кварталам столицы ДНР. Марьинку, крупнейший укрепрайон боевиков, наши штурмовики взяли перед Новым годом. Сегодня в освобожденный город впервые пустили журналистов.

Марьинка. Молокозавод. Огонь по нему укронацисты и иностранные наемники, которых здесь много, ведут и сейчас. Знают, внутри наши снайперы. И днем и ночью дают отпор врагу. Так же как и мотострелки и артиллеристы. Марьинку российские военные уже больше месяца держат под полным своим контролем.

Сейчас Марьинку сложно назвать городом. Все в руинах. Тяжелейшие бои здесь шли с лета 2022-го. Бойцы не скрывают, что направление очень сложное. Город - теперь уже в прошлом - был одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ.

«Это городской бой, он тяжелый очень. Много укрепленных подвалов и всего того, что нужно зачищать. Мы здесь сражаемся для того, чтобы наши дети не видели войн и всего остального. Это никому не нужно. Лучше пусть будет мир во всем мире, чем война, страх и разрушения», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

В нескольких сотнях метров от Марьинки находится поселок Александровка. Почти примыкает к ней. В народе его уже называют мемориальным. Из 1 600 дворов более или менее целых осталось всего 300. В них продолжают жить люди, несмотря на постоянные обстрелы.

«Больше всего здесь работает артиллерия, тяжелая артиллерия - САУ, "Грады", "Тюльпаны". Также наши танки, Т-90, работает также пехота, БМП. Все тут работаем», - рассказал российский военнослужащий.

Это направление теперь называют Кураховским. И на нем российские войска развивают успех, идя дальше, занимая все новые участки. А боевики ВСУ тем временем отступают. На запад, к Курахово, до которого отсюда всего два поселка. И один из них - Георгиевка - уже на 60% занят бойцами Российской армии.

Курахово - крупный логистический центр. Пока под контролем противника, который оттуда регулярно обстреливает Донецк. Жертвами последней атаки ВСУ 10 дней назад стали 28 мирных жителей, еще более 20 получили ранения. И освобождение Курахово сейчас на этом направлении - приоритетная задача наших войск.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 310 человек.