МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Кроме того, отражены три атаки украинских штурмовых групп на данном направлении.
2024-01-30 13:19:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Бойцы российской группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ отразили три украинские атаки в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 290 человек. Также противник лишился трех танков, четырех боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Между тем на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери противника убитыми и ранеными составили до 310 человек.

За сутки ВС РФ поразили склад горючего ВСУ, радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T, живую силу и военную технику противника в 112 районах. Силы ПВО сбили 12 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ураган», американскую управляемую авиабомбу JDAM и 86 беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #краснолиманское направление
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»