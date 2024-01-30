ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении

Бойцы российской группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ отразили три украинские атаки в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 290 человек. Также противник лишился трех танков, четырех боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Между тем на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери противника убитыми и ранеными составили до 310 человек.

За сутки ВС РФ поразили склад горючего ВСУ, радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T, живую силу и военную технику противника в 112 районах. Силы ПВО сбили 12 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ураган», американскую управляемую авиабомбу JDAM и 86 беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.