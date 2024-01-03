Токаев: без России нельзя решить ни одну проблему в мире, это ясно и с Луны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о значительной роли России в мировой политике. По его словам, нет ни одной проблемы в международном сообществе, которую можно было бы решить без участия российского государства. Такое заявление он сделал во время интервью газете Egemen Qazaqstan.

«Не следует забывать, что Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин - человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны», - заявил казахстанский лидер.

Токаев также прокомментировал предстоящие в 2024 году президентские выборы в России. Их международное значение всегда высоко, по мнению Токаева, и приковывает к себе внимание многих стран мира. Для Астаны выборы президента России очень важны, так как отношения двух стран находятся на очень высоком уровне, отметил Токаев.

«Всем очевидно, что Россия является главным партнером и союзником Казахстана. За последние 30 лет укрепились основы межгосударственных отношений. Между двумя странами подписано более 300 договоров и соглашений. <...> Политический диалог на высоком уровне развивается быстрыми темпами», - перечислил президент Казахстана.

Вместе с этим, добавил он, Москва и Астана совместно действуют в многосторонних структурах, в том числе и в процессе обеспечения региональной стабильности и международной безопасности.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин назвал «по-настоящему дружескими» свои отношения с Токаевым. В интервью «Казахстанской правде» он обратил внимание на уровень личных контактов двух президентов, в полной мере отражающий высокий уровень отношений России и Казахстана. Они с Токаевым, указал Путин, - люди одного поколения и одинаково ощущают на себе всю ответственность за свои страны.