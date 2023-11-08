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Путин назвал «по-настоящему дружескими» свои отношения с Токаевым

Никита Черненко
02:02 08.11.2023
Путин сказал, что народы России и Казахстана всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями.
Путин назвал «по-настоящему дружескими» свои отношения с Токаевым
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил свои отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как «по-настоящему дружеские». Об этом он сказал в интервью «Казахстанской правде».

Путин подчеркнул, что уровень личных контактов президентов России и Казахстана в полной мере отражают высокий уровень отношений двух стран. Глава государства отметил, что они с Токаевым - люди одного поколения и одинаково ощущают на себе всю ответственность за свои государства.

«Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан», - заявил Путин.

Президент России добавил, что народы России и Казахстана были и остаются добрыми соседями друг для друга и могут успешно воплотить передовую модель межгосударственного общения, «которую можно будет ставить в пример другим».

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что у Владимира Путина запланирован официальный визит в Казахстан. В рамки встречи глава государства встретится с президентом Токаевым, дата и регламент предстоящего визита пока не были обнародованы.

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