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В Москве выбрали имя детенышу панд Жуи и Диндин

В выборе имени детеныша участвовали свыше 380 тысяч человек.
Ирина Елагина 2024-01-03 10:52:01
© Фото: svetlanaakulova1.t.me

Более 380 тысяч жителей столицы выбирали имя малыша панды в Московском зоопарке, больше всех голосов набрала Катюша. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С самого начала лидировали три имени Маша, Мо Мо (от первого слога слова Москва) и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов – 29 % – победил вариант Катюша», - рассказал Собянин.

Пандочке сейчас четыре месяца. У нее много зубов, и она достаточно хорошо ходит. С каждым днем малышка становится крупнее, сильнее и активнее: изучает все вокруг, принюхивается к запахам, увереннее ходит и даже пытается выбраться из манежа. А еще детеныш научился доверять людям и больше не «лает» на них.

Напомним, что в начале декабря 2023 года, когда пандочке исполнилось 100 дней, Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша Жуи и Диндин. В качестве вариантов кличек взяли традиционные русские и китайские женские имена: Катюша, Маша, Сяо Мо, Мо Мо, Цзин Дин.

Сотрудники зоопарка ведут мини-блог пандочки и делятся забавными роликами из жизни детеныша. Так, накануне они показали, как зверек знакомился с водой и неуклюже пытался принять новогоднюю ванну.

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