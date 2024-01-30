Городской детский парк имени Щорса отреставрировали в Луганске при поддержке ПСБ

Городской детский парк имени Щорса отремонтировали в Луганске. Территория находилась в запустении с 90-х. И только в конце прошлого года ее привели в порядок. Реконструкцию провели при поддержке ПСБ. Председатель банка Петр Фрадков приехал в ЛНР и лично увидел, как изменился парк.

«Мы подключились к этому проекту как банк, который здесь работает уже достаточно уверенно. Мы развиваем нашу банковскую сеть в ЛНР и поняли, что надо участвовать и в социальных проектах, и в проектах для детей. Парк имени Щорса - знаковое место со всех точек зрения. Мы не могли остаться равнодушными. При поддержке руководства республики и Минфина России реализовали этот проект», - рассказал Петр Фрадков.

Работу провели огромную, говорят в республике. Полностью заменили освещение, восстановили все коммуникации, поставили горки и лесенки. И даже с нуля построили новое здание. Там юные жители ЛНР изучают правила дорожного движения. А на электрических автомобилях могут применять их на практике.

«Нам теперь остается только ребятишек наших учить, чтобы ухаживали за своим местом, чтобы оберегали его, не мусорили, не сорили, не ломали. И пользовались по назначению», - поделился глава ЛНР Леонид Пасечник.

В республике открыто 144 отделения банка, почти 800 тысяч жителей пользуются его услугами. Сотрудничество будут укреплять и дальше. Так, количество отделений увеличится до 170 уже к концу этого года. Не забудут и о социально значимых проектах. А значит, луганчане получат еще не один подарок, который украсит республику.

Ранее в Луганске открылся первый центр уличного баскетбола «ПСБ - Детям» при поддержке ПСБ. Сотни молодых спортсменов со всей республики вместе с легендой российского баскетбола смогли освоить профессиональные приемы ведения мяча и точность бросков.