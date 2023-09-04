Чемпион Европы Саврасенко провел первую тренировку в центре уличного баскетбола в Луганске

Такие же площадки открылись в Донецке, Мелитополе и Скадовске. Каждая из них полностью соответствует всем стандартам Международной федерации баскетбола.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Луганске открыли новый центр уличного баскетбола. Первую тренировку для детей провел чемпион Европы Алексей Саврасенко. Сотни молодых спортсменов со всей республики получили возможность вместе с легендой российского баскетбола освоить профессиональные приемы ведения мяча и точность бросков.

Новый спортивный центр имеет удобное расположение, пользоваться им могут все желающие. На площади около 2 тыс. «квадратов» размещены пять площадок для игры в баскетбол 3 на 3, с современным наливным покрытием, универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также пространством для занятий гимнастикой с уличными тренажерами.

Все это - лишь часть Всероссийского спортивного проекта, реализуемого компанией, первой пришедшей в новые регионы.

«Мы договорились, что будем развивать спорт, в том числе массовый спорт. В этом смысле нам даже не надо было ничего придумывать, наша программа, которую мы давно уже ведем и реализуем в разных регионах России, программа называется “ПСБ – Детям”, а именно строительство вот таких площадок, не побоюсь этого слова, мирового уровня», - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Такие же площадки открылись в Донецке, Мелитополе и Скадовске. Каждая из них полностью соответствует всем стандартам Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить соревнования любого уровня - от любительских до профессиональных.

Первый турнир между молодежными командами республики и ознаменовал открытие нового центра. В торжественной церемонии открытия в Луганске приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, председатель ПСБ Петр Фрадков и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Для нашей республики, конечно, такой центр – это действительно огромный подарок. И мы благодарны ПСБ, потому что таких центров до сегодняшнего дня не было. И сегодняшний турнир, конечно, показал, что востребованность центра будет колоссальной», - выразил мнение исполняющий обязанности министра спорта ЛНР Олег Шеренешев.

Программа призвана выполнить обозначенные президентом России стратегические инициативы по увеличению числа россиян, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030 году.

«ПСБ уделяет очень большое внимание развитию детского спорта и в России открывает очень много площадок такого плана, и, как видите, площадки очень хорошие - качественное покрытие, антивандальные щиты. Ребята сегодня с удовольствием играли на такой площадке», - заявил заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы Алексей Саврасенко.

Теперь жителям новых регионов нашей страны доступна целая сеть площадок уличного баскетбола, где тренироваться могут как взрослые, так и дети с разным уровнем подготовки. Общее количество спортивных объектов, возведенных в рамках программы, достигло 17, и эта работа будет продолжена.