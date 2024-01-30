«Зеркало недели»: Залужному не предлагали должность взамен в случае отставки

Владимир Зеленский предложил накануне главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уйти с поста без назначения на другую значимую должность, но он отказался писать рапорт об отставке. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в офисе президента.

Издание отметило, что Залужный не намерен писать рапорт об отставке, а для его снятия с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова. Собеседники «Зеркала» также подчеркнули, что возможная отставка Залужного является лишь первым звеном в цепи кадровых изменений в командовании ВСУ.

«Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», - привело слова источника «Зеркало недели».

Ранее информацию об отставке Залужного прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. Политик отметил, что Зеленский не сможет оформить отставку главкома без ее согласования с Западом, а для самого украинского военнослужащего это может стать отличным стартом для политической карьеры.