Путин и Мадуро обсудили торгово-экономические, энергетические и гуманитарные проекты

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

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Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили в телефонном разговоре совместные торгово-экономические, энергетические и гуманитарные проекты двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств говорили о дальнейшем развитии сотрудничества Москвы и Каракаса, российско-венесуэльского стратегического партнерства, сказано в сообщении.

Разговор двух лидеров прошел по инициативе венесуэльской стороны. Президент Венесуэлы осудил атаку Киева по территории Кремля.

Путин и Мадуро договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия поможет Венесуэле стать независимой от США. Глава МИД РФ сделал это заявление в ходе визита в Каракас.