Соединенные Штаты открыто оказывают давление на спортивные структуры с целью не допустить выступление российских спортсменов под триколором РФ. Вместе с этим у Вашингтона есть планы сорвать некоторые значимые мероприятия в самой России. Об этом заявило посольство РФ в США.

«Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором. Параллельно - сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая "Игры будущего", Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы», - заявили дипломаты.

Вместе с этим посольство РФ в Вашингтоне заметило «атмосферу злорадства» относительно решения Спортивного арбитражного суда по дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

В целом, отметили дипломаты, в США испытывают раздражение популярностью новых и неподконтрольных Западу форматов со стороны стран Глобального Юга, «уставших от политизации спорта высоких достижений».