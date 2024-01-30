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Зеленский признал, что без США Европа не потянет поддержку Украины

По мнению Зеленского, Европа не способна обеспечить получаемый до сих пор Украиной уровень поддержки.
Марина Крижановская 2024-01-30 04:12:01
© Фото: Hannes P Albert dpa Globallookpress

Без помощи Соединенных Штатов европейское сообщество не сможет оказать достаточную поддержку Украине. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью немецкой ведущей Карен Миосга на телеканале ARD он признался, что ни финансированием, ни вооружением Европа не вытянет Украину.

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», - цитирует RT Зеленского.

В середине января на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава киевского режима признался, что в мире нет военно-промышленного комплекса, способного выдержать войну с российской армией.

Тогда он сказал, что весь мир и «продакшн всех компаний, которые генерируют производство артиллерийского снаряда 155 калибра недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине».

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