Лидер киевского режима Владимир Зеленский констатировал, что в мире не существует ресурсов военно-промышленного комплекса, которые были бы способны конкурировать в боевых действиях с российской армией. Об этом он заявил во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Артиллерия, например, 155 калибра. Весь мир, продакшн всех компаний, которые генерируют производство артиллерийского снаряда 155 калибра недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине. В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией», - опубликовал Офис Зеленского в YouTube-канале.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами Североатлантического альянса. С началом специальной военной операции Запад начал активно поставлять киевскому режиму дальнобойные гаубицы M777 этого калибра.

Десятого января американская газета Washington Post написала, что без предоставления Украине дополнительной помощи, ее ждут катастрофические последствия. Тогда, отмечает автор статьи, Киев потерпит поражение, а Вашингтон значительно ослабнет в качестве мирового лидера и это будет означать конец глобального лидерства США.