В ФРС прогнозируют рецессию в экономике США к концу 2023 года

Из протокола Федеральной резервной системы США стало известно, что к концу текущего года в стране ожидается начало рецессии в экономике.

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Согласно данным Федеральной резервной системы США, в конце текущего года в стране ожидается начало рецессии в экономике. Об этом стало известно из опубликованного протокола июньского заседания регулятора.

По прогнозам ФРС, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года ВВП страны будет сокращаться.

«Эффекты от ожидаемого дальнейшего ужесточения банковских кредитных условий на фоне уже ужесточившихся финансовых условий приведут к мягкой рецессии, которая начнется позднее в текущем году», - следует из документа.

Ране в США было принято решение о повышении потолка госдолга во избежание дефолта в стране, грозившего сокращением порядка восьми миллионов рабочих мест и ростом ипотечной ставки на 20%.