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Порошенко сообщил о шоке у партнеров в ЕС из-за слухов об отставке Залужного

Петр Порошенко призвал срочно опровергнуть эти сообщения и порвать указ, если он уже подписан.
Дарина Криц 2024-01-30 01:23:01
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал сообщения о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По информации RT, он сообщил, что находится в Брюсселе, и там европейские партнеры шокированы этими слухами.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от слухов. <...> Лучшее, что еще можно сделать - немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан», - написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что союзники Украины и он сам понимают, что отставка Залужного - это прямое попадание по национальному единству. Порошенко начал укорять власти таком решении, назвав его не мотивированным военно-стратегическими соображениями. Риски и угрозы не проанализированы, а в основе этого решения лежат ревность и эмоции, которыми нельзя руководствоваться.

«Единство есть и дальше возможно только вокруг вооруженных сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный», - добавил экс-президент Украины.

Немногим ранее стало известно, что Залужному предложили должность посла в одной из европейских стран, но он ответил отказом. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, главкому ВСУ объявили об отставке, однако указа еще нет.

В свою очередь украинский журналист Роман Цымбалюк также сообщил о снятии Залужного с должности. На этот пост назначат Кирилла Буданова - главу ГУР Минобороны Украины.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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