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Морпехи ТОФ показали захват опорника боевиков от первого лица

Штурмовые группы приблизились к позициям противника на технике и заняли опорный пункт. В ходе штурма бойцы уничтожили до 10 боевиков.
2024-01-30 07:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) захватили опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Видео работы наших бойцов показало Минобороны РФ.

Штурмовые группы приблизились на технике к укрепленным позициям противника в лесополосе. На подступах к ним завязался бой.

Российские морпехи атаковали боевиков одновременно по нескольким направлениям и заняли один из ключевых опорных пунктов обороны противника. Благодаря этому наши военнослужащие закрепились на преобладающей высоте и получили преимущество. В результате штурма морские пехотинцы уничтожили до 10 военнослужащих ВСУ.

С воздуха действия наших военнослужащих координировали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее наши бойцы в ходе боя захватили шесть опорников противника в Запорожье. Командир штурмового отряда с позывным Саваль рассказал, что они сделали это за 45 минут.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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