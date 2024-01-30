Морпехи ТОФ показали захват опорника боевиков от первого лица

Российские военнослужащие штурмовых подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) захватили опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Видео работы наших бойцов показало Минобороны РФ.

Штурмовые группы приблизились на технике к укрепленным позициям противника в лесополосе. На подступах к ним завязался бой.

Российские морпехи атаковали боевиков одновременно по нескольким направлениям и заняли один из ключевых опорных пунктов обороны противника. Благодаря этому наши военнослужащие закрепились на преобладающей высоте и получили преимущество. В результате штурма морские пехотинцы уничтожили до 10 военнослужащих ВСУ.

С воздуха действия наших военнослужащих координировали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее наши бойцы в ходе боя захватили шесть опорников противника в Запорожье. Командир штурмового отряда с позывным Саваль рассказал, что они сделали это за 45 минут.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.