ВСУ выпустили по Горловке четыре кассетных боеприпаса

Украинские боевики во вторник 30 января в 20:30 по московскому времени выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Данные приводит представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.

Также в течение 45 минут, с 17:20 до 18:05 по московскому времени, боевики атаковали сразу три населенных пункта ДНР: Донецк, Горловку и Ясиноватский район. Всего ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра и три снаряда калибра 152 миллиметра.

Ранее стало известно, что 29 января из-за обстрелов националистов в ДНР погибли три мирных жителя, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Одна из женщин пострадала, когда ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Петровском районе Донецка.