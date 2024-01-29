Пушилин сообщил о трех погибших и 16 пострадавших в результате обстрелов ВСУ

За 29 января в результате массированного обстрела ДНР со стороны ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Трое мужчин погибли при обстреле Калининского района Донецка, ранения получили четыре человека: женщины 1945, 1963 и 1999 г.р.; мужчина 1999 г.р.», - говорится в сообщении.

Еще одна женщина пострадала в Петровском районе Донецка. ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас.

В Никитовском районе Горловки ранения получили семь человек. Шесть из них, сотрудники коммунальных служб, пострадали при детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса.

Служитель церкви получил ранения в монастыре, расположенном в Никольском районе города. В Ясиноватой ранены мужчина и женщина, в Мариуполе - мужчина.

Кроме того, в Калининском районе, по которому ВСУ выпустили восемь снарядов из РСЗО, повреждены шесть домов.

В общей сложности ВСУ обстреляли республику 10 раз, выпустив 31 боеприпас. Украинские боевики использовали РСЗО, ствольную артиллерию калибром 155 мм, ударные беспилотники и БПЛА-камикадзе.