«Мы отставали лет на 20»: Шахназаров рассказал, как модернизировал «Мосфильм»

Одной из старейших киностудий мира исполнилось 100 лет, министр обороны России Сергей Шойгу поздравил коллектив «Мосфильма» с юбилеем. Там снимали свои знаменитые работы такие мэтры, как Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Эльдар Рязанов.

«Мосфильм» - это самая большая киностудия в стране, одна из самых больших в Европе и, несомненно, одна из лучших в мире. История этой родной и близкой не одному поколению киностудии это уже само по себе кино продолжительностью целый век. Почти каждая картина, снятая здесь, становилась всенародно любимой.

Зарождение «Мосфильма» было в 20-е годы, в 30-е студия переехала на Воробьевы горы с небольшого киноателье на Житной, а также получила окончательное название (вместо «Москинокомбината» или «Кинофабрики Мосфильм»). Расцвет киностудии пришелся на 70-е.

Все советское пространство в те годы увидело фильмы, которые разобрали на цитаты. Они и сейчас остаются культовыми - их смотрят до сих пор. Конечно, случались взлеты и падения, особенно в 90-е. Это были самые тяжелые годы в жизни студии.

«Когда я стал директором, студия была практически разрушена до основания. В технологиях мы отставали лет на 20 тогда <...> как-то мы сумели вытащить, потом реконструировать и модернизировать студию, а сейчас, можно сказать, и построить», - вспомнил генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Кинорежиссер подчеркивает, что студия является огромной частью его жизни. Для Шахназарова - это большое и очень интересное приключение.

«Это моя судьба <...> я даже не могу выразить словом, что это для меня <...> это большущая часть моей жизни. Это большое приключение, вот как я бы сказал, что такое "Мосфильм" в моей жизни. Это большое, очень интересное, необыкновенно занимательное, очень веселое, и грустное одновременно приключение», - сказал Шахназаров.

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