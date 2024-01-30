Шойгу поздравил киноконцерн «Мосфильм» со столетним юбилеем

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил творческий коллектив «Мосфильма» со столетием - одна из старейших киностудий мира создана 30 января 1924 года и отмечает сегодня юбилей.

В своем поздравлении Шойгу назвал юбилей «Мосфильма» знаменательным, а саму киностудию - «визитной карточкой кинематографической России».

«Огромная глава в книге истории и культуры нашей страны», - подчеркнул Шойгу значение «Мосфильма» в российской истории.

Сергей Шойгу перечислил несколько особо выдающихся режиссеров, снимавших кино на «Мосфильме».

«Здесь снимали свои шедевры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Иван Пырьев, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия и другие корифеи советского и российского кино», - напомнил Шойгу.

Министр обороны поблагодарил коллектив и ветеранов «Мосфильма» за искреннее служение российскому кинематографу и плодотворную работу по созданию новых кинокартин и пожелал здоровья, счастья, вдохновения и реализации всех творческих проектов.