Воробьев заявил, что зарплаты сотрудников «Мострансавто» поднимут на 5,5%

С февраля зарплаты сотрудников «Мострансавто» вырастут на 5,5% и в среднем будут составлять более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает 360, ссылаясь на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличим зарплату сотрудникам "Мострансавто" на 5,5%», - заявил Воробьев.

Кроме того, для водителей, которые приехали из других регионов, выделят места проживания в некоторых городских округах. Иногородние также смогут получить материальные выплаты для обустройства на новом месте. Водителям будут платить по 10 тысяч рублей первые три месяца.

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