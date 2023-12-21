Названы самые оплачиваемые специальности в России в 2023 году

Специалисты из списка самых высокооплачиваемых профессий получают в среднем больше 100 тысяч рублей.

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DevOps-инженеры имеют самую крупную зарплату в России, в среднем получая 214 тысяч рублей в месяц. Информацию опубликовала газета РБК со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы.

На наибольшие зарплаты могут рассчитывать работники IT-сектора: дата-сайентисты получают в среднем 202,5 тысячи рублей, системные аналитики зарабатывают почти 151 тысячу рублей в месяц, а программисты и разработчики - около 130 тысяч рублей. Далее в списке идут агенты по недвижимости, геодезисты, брокеры, машинисты, главные инженеры проекта и продуктовые аналитики - они получают от 118 до 124 тысяч рублей. Замыкают список высокооплачиваемых профессий геологи, аналитики данных, токари, фрезеровщики, шлифовщики, бизнес-аналитики и прорабы, получающие за свой труд от 104,5 до 109 тысяч рублей.

Среди руководящего состава наибольшие зарплаты также ушли в информационные технологии: руководители групп разработки получают 193,5 тысячи рублей, директора по информационным технологиям - 151,5 тысячи рублей. Следом идут коммерческие, финансовые, операционные и генеральные директора - их зарплаты варьируются от 147 тысяч до 151,4 тысячи рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил новый минимальный размер оплаты труда в столице. С 1 января 2024 года работник будет обязан получать минимум 29 389 рублей в месяц.