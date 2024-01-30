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МО Румынии опровергло слухи об ударе румынских F-16 по военным России

У Румынии нет истребителей F-16С, которые, как утверждается, атаковали российских военных под Херсоном, заявили в Минобороны страны.
Елизавета Егорова 2024-01-30 18:16:01
© Фото: Gregor Fischer, dpa, Globallookpress

Министерство обороны Румынии опровергло слухи о том, что истребители F-16C, якобы запущенные с территории государства, были задействованы для ударов по позициям российских военных. Сообщение румынского оборонного ведомства опубликовало издание Newsweek.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X (ранее Twitter), в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу и в 03.22 разбомбил группу сил РФ под Херсоном», - сообщило МО Румынии.

Еще одним доказательством непричастности страны к атаке является тот факт, что у Румынии просто нет самолетов F-16 в конструкторском варианте C. Страна владеет ими только в вариантах А и B.

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также подтвердил фейковость этих заявлений, передают журналисты издания.

Ранее Игнат признался, что содержать западные истребители F-16 Украине будет непросто. Он заявил, что каждый новый тип военной техники подразумевает дополнительную нагрузку и на обслуживание, и на эксплуатацию. Советник добавил, что в перспективе Киев планирует полностью перейти на иностранную авиацию.

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