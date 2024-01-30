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СК Армении возбудил дело после осквернения памятника детям блокадного Ленинграда

Злоумышленник опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, которая находилась на памятнике детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Елизавета Егорова 2024-01-30 18:57:01
© Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

В Ереване вандал осквернил мемориал, посвященный детям блокадного Ленинграда: он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. После инцидента Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело.

«Как сообщил пресс-секретарь СК Гор Абрамян, после изучения материалов в СМИ возбуждено дело по признакам хулиганства. Следствием установлена также личность предполагаемого преступника», - говорится в публикации Sputnik.

Произошедшее в Ереване не оставил без внимания и СК России. Его глава Александр Бастрыкин также поручил завести дело. В установлении всех обстоятельств преступления СК будет помогать МИД РФ.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли памятник, посвященный мирным жителям Советского Союза, ставшим жертвами нацистского геноцида. Мемориал установили в деревне Зайцево Ленинградской области.

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