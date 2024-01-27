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Путин и Лукашенко откроют мемориал рядом с бывшим детским концлагерем

Мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида создан по инициативе РВИО.
Владимир Рубанов 2024-01-27 17:04:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня откроют в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида. Памятник создан по инициативе Российского военно-исторического общества.

Мемориал откроют рядом с местом, где располагался детский концентрационный лагерь. Памятник представляет собой 47-метровую стелу, на которой находятся фигуры матери, обнимающей своих детей.

С обеих сторон стелы размещены 150 фигур, которые замерли перед расстрелом. У них лица реальных людей, их установили благодаря архивным документам. Все эти люди - жертвы фашистов.

У монументы зажжен Вечный огонь. Во время Великой Отечественной войны на территории Гатчинского района фашисты замучили в концлагерях десятки тысяч мирных советских жителей. Чтобы почтить их память можно поставить свечу около мемориала.

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