Путин и Лукашенко откроют мемориал рядом с бывшим детским концлагерем

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня откроют в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида. Памятник создан по инициативе Российского военно-исторического общества.

Мемориал откроют рядом с местом, где располагался детский концентрационный лагерь. Памятник представляет собой 47-метровую стелу, на которой находятся фигуры матери, обнимающей своих детей.

С обеих сторон стелы размещены 150 фигур, которые замерли перед расстрелом. У них лица реальных людей, их установили благодаря архивным документам. Все эти люди - жертвы фашистов.

У монументы зажжен Вечный огонь. Во время Великой Отечественной войны на территории Гатчинского района фашисты замучили в концлагерях десятки тысяч мирных советских жителей. Чтобы почтить их память можно поставить свечу около мемориала.