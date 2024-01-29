Эксперты Foreign Affairs отвергли попытки объяснить провал ВСУ дефицитом оружия

За провалом контрнаступления ВСУ стоит превосходство ВС РФ, а не дефицит оружия, которым НАТО накачивает Украину. В причинах неудач ВСУ пытались разобраться аналитики журнала Foreign Affairs.

Во-первых, эксперты выразили уверенность, что нет прямой зависимости между запасами оружия и техники и успехом армии, так как «технологии редко становятся решающим фактором в сухопутных военных действиях». Поэтому никакое западное вооружение не могло «изменить ход наступления в 2023 году», и попытки объяснить провал ВСУ недостаточностью военных поставок - сомнительны.

Во-вторых, аналитики отметили, что ВС РФ оказались на высоте и сумели найти противоядие от оружия НАТО.

«На любое оружие найдется противодействие, Россия уже доказала, что способна эффективно заглушать наведение по GPS, которое используют ракеты ATACMS и системы меньшей дальности HIMARS», - отметили эксперты.

В-третьих, ВСУ не смогли создать должную систему ремонта и обслуживания техники, поставляемой странами НАТО. Так, по данным военной статистики, из-за отсутствия «масштабной системы поддерживающей инфраструктуры» из сотни Leopard 2, полученных ВСУ, 26 уничтожены, остальные выведены из строя и могут вернуться на передовую из-за проблем с ремонтом и ТО.

Напомним, что, по данным Министерства обороны РФ, ВСУ потеряли за время специальной военной операции 383 тысячи убитыми и ранеными.