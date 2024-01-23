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Глава МИД Палестины призвал к санкциям против Израиля и Нетаньяху

Дипломат заявил о необходимости преследовать и других лидеров еврейского государства.
Владимир Рубанов 2024-01-23 21:59:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Палестина призывает ввести санкции против Израиля и лично против отдельных лидеров еврейского государства, начиная с премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики.

«Израильтянам придется изменить свое отношение. Они думают, что территория Палестины - это территория, на которую они могут вторгнуться, атаковать, убивать и разрушать… Нам следует положить конец безнаказанности. Нам действительно нужно начать процесс привлечения к ответственности. Почему бы не ввести санкции?» - сказал аль-Малики журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД Палестины и российский министр иностранных дел провели встречу в Нью-Йорке. Они обсудили ближневосточное урегулирование, прекращение кровопролития в Газе и подчеркнули важность решения палестинского вопроса на международно-правовой основе, в том числе через создание Государства Палестина в границах 1967 года.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #палестина #палестино-израильский конфликт
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