Лавров заявил, что Москва учитывает ядерное оружие стран НАТО как один арсенал против РФ

Россия рассматривает ядерное оружие всех стран-членов НАТО как единый ядерный арсенал, который может быть направлен против РФ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на своем брифинге.

Сергей Лавров сказал, что сообщения о возможном размещении американского ядерного оружия на территории Великобритании проверяются на достоверность, изучается их источник. Он подчеркнул, что Россия рассматривает ядерное оружие всех стран-членов НАТО как единую угрозу безопасности.

«С того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела, врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - Соединенных Штатов, Британии и Франции - как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого», - заявил Лавров.

Министр напомнил, что американское ядерное оружие есть в пяти странах Европы, США обучают граждан этих государств его тактическому использованию. Россия в полной мере учитывает эту информацию при выстраивании планов по надежному обеспечению безопасности, отметил Лавров.

Несмотря на то что конфигурация этого ядерного арсенала может меняться, его суть, по словам главы МИД РФ, остается такой же.

Ранее появилась информация, что спустя 15 лет США хотят вернуть Великобритании свое ядерное оружие, мощность которого будет превышать мощность сброшенной на Хиросиму бомбы.