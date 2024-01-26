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Telegraph: США спустя 15 лет вернут свое ядерное оружие в Британию

Ожидается, что на базе разместят гравитационные бомбы B61-12, мощность которых варьируется до 50 килотонн.
Владимир Рубанов 2024-01-26 22:58:01
© Фото: Senior Airman Madeline Herzog Keystone Press Agency, Global Look Press

США намерены впервые за 15 лет разместить на базе ВВС Великобритании в Лейкенхите ядерные боеголовки, мощность которых втрое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. Это произойдет, потому что «угроза со стороны России возрастает», говорится в статье.

США вывезли ядерные ракеты из Британии в 2008 году. Документы в базе данных закупок Министерства обороны США раскрывают планы «ядерной миссии», которая состоится «в ближайшее время».

Бумаги показывают, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, включая баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих от нападений на «ценные объекты». Строительство нового жилого комплекса для американских военнослужащих, работающих на объекте, начнется в июне.

Ожидается, что на базе разместят гравитационные бомбы B61-12, мощность которых варьируется до 50 килотонн. США уже объявили о планах разместить две эскадрильи F-35, которые способны нести бомбы, в составе 48-го истребительного авиакрыла Королевских ВВС в Лейкенхите.

Представитель Пентагона не стал подтверждать или опровергать данную информацию. По его словам, «политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в любом общем или конкретном месте».

В МИД РФ призывали США вывезти свое ядерное оружие на национальную территорию из третьих стран.

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