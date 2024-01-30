Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Два села в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе ВСУ. О последствиях очередного акта терроризма рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что украинские беспилотники атаковали села Мокрая Орловка и Дроновка в Грайворонском городском округе, обошлось без пострадавших, но есть разрушения на объектах коммунальной сферы и жизнеобеспечения.

«Взрывом повреждены КамАЗ и линия газоснабжения, экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», - сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, как российские средства ПВО предотвратили реактивный удар ВСУ из РСЗО «Ураган» по Белгородской области.