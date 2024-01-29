ВС РФ уничтожили три реактивных снаряда ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили три украинских снаряда из РСЗО «Ураган» в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, противник пытался атаковать российские объекты в 20:30 по московскому времени, однако ВС РФ оперативно обнаружили и уничтожили реактивные снаряды ВСУ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что воздушные цели были сбиты на подлете к поселку Горьковский. По предварительной информации, никто не пострадал, однако несколько объектов получили повреждения в поселке Хотмыжск.

На минувших выходных ВСУ сбросили на село под Белгородом снаряды со взрывчаткой при помощи дронов-камикадзе. В одном из домов выбило стекла. Еще несколько снарядов прилетели в легковушки. Одна из них загорелась.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.