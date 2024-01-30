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Рябков назвал вероятным сценарий размещения США ядерного оружия в Британии

Сергей Рябков предостерег Лондон и Вашингтон от дальнейшей эскалации конфликта путем размещения ядерных боеголовок США в Британии.
Елизавета Егорова 2024-01-30 15:12:01
© Фото: Senior Airman Ryan Hayman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты «вполне» могут разместить ядерное оружие на территории Великобритании, несмотря на печальный опыт Европы в области обеспечения безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий (размещение США ядерного оружия в Британии. - Прим. ред.) вполне возможен», - сказал дипломат журналистам.

Рябков подчеркнул, что Россия не ожидает получения каких-либо сигналов из Лондона или Вашингтона, однако предостерегает их от дальнейшей эскалации, которая «становится все более опасной».

Напомним, что в конце января появилась информация о намерениях США впервые за 15 лет разместить ядерные боеголовки на базе ВВС Великобритании в Лейкенхите. Издание The Telegraph, ссылаясь документы Пентагона, заявило, что мощность этого оружия в три раза превышает возможности сброшенной на Хиросиму бомбы.

#сша #ядерное оружие #Великобритания #Сергей Рябков #МИД России
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