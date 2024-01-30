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Путин назвал умными зарубежных ученых, не порвавших отношения с РАН

В Российской академии наук работают ученые из 55 стран.
Ирина Елагина 2024-01-30 15:38:01
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: пресс-служба президента РФ

Международные научные проекты стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым.

Красников рассказал, что вопреки санкциям многие ученые по-прежнему сотрудничают с Россией.

«У нас работают 439 иностранных членов из 55 стран», - привел статданные президент РАН.

Он пояснил, что международные исследователи участвуют в крупных проектах РАН, отмечают «комфортность российской академической площадки».

«Проводили общее собрание [РАН], награждали большой золотой медалью выдающихся ученых, в том числе британца. Он делал доклад на общем собрании», - рассказал Красников.

Он привел в пример также заместителя гендиректора ЮНЕСКО и профессора Клауса из Института Макса Планка, которому вручили в РАН Международную премию имени Менделеева, что стало «большим международным событием».

«Ученые - умные люди и независимые», - прокомментировал эту информацию Путин.

Напомним, что академик Геннадий Красников возглавил РАН в сентябре 2022 года, до этого он руководил НИИ молекулярной электроники в Москве.

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