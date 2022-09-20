Новым главой РАН стал руководитель НИИМЭ Красников

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Руководитель Научно-исследовательского института молекулярной электроники в Москве (НИИМЭ) академик Геннадий Красников официально стал президентом Российской академии наук (РАН), набрав на выборах 871 голос. Об этом общему собранию РАН сообщил председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков.

По данным комиссии, для проведения тайного голосования членам академии было выдано 1 396 бюллетеней. Академик РАН Красников получил 871 голос, академик РАН Маркович, в свою очередь, - 397 голосов.

«Я хотел бы стать президентом РАН для каждого из вас. Выражаю большую признательность [Александру] Сергееву, он в непростых условиях работал президентом и делал все, чтобы наша академия процветала», - сказал Красников в своем приветственном слове после объявления итогов выборов.

Кроме того, он занимает должность председателя совета директоров ПАО «Микрон» и Научно-исследовательского института точного машиностроения (НИИТМ).

Красников в своей предвыборной программе заявил, что РАН должна сыграть большую роль в обеспечении технологического суверенитета России, академию необходимо вписать в систему принятия государственных решений. Также РАН должна проводить программы с учетом национальных интересов РФ, а их результаты применяться в реальной экономике.

Напомним, накануне президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру на выборах главы РАН. О своем решении он заявил на общем собрании академии. Сергеев занимал пост главы РАН один пятилетний срок - с 2017 года.