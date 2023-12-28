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РСЗР «Ураган» уничтожили украинский опорный пункт под Угледаром

Данные о поражении цели подтвердили кадры, полученные с беспилотного летательного аппарата.
2023-12-28 07:16:01

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений ракетных войск и артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ударили по украинскому опорному пункту под Угледаром. Он находился в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.

Полученные с беспилотника кадры объективного контроля подтвердили данные о поражении цели. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Главное - скорость работы и слаженность команды, чтобы быстро отработать и уехать с позиции», - рассказывает командир боевой машины с позывным «КСК».

Ракетчики работают круглосуточно. Их главной задачей является поддержка штурмовых подразделений, выдавливающих боевиков с укрепленных позиций.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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