Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» подразделений ракетных войск и артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ударили по украинскому опорному пункту под Угледаром. Он находился в пяти километрах от линии боевого соприкосновения.

Полученные с беспилотника кадры объективного контроля подтвердили данные о поражении цели. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Главное - скорость работы и слаженность команды, чтобы быстро отработать и уехать с позиции», - рассказывает командир боевой машины с позывным «КСК».

Ракетчики работают круглосуточно. Их главной задачей является поддержка штурмовых подразделений, выдавливающих боевиков с укрепленных позиций.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.