Врач Демчинский объяснил принцип работы чипа Neuralink в мозге человека

Первая операция по вживлению чипа, способного считывать мысли, в человеческий мозг стала важным событием для системы здравоохранения и помощи людям с ограниченными возможностями. Об этом офтальмолог, кандидат медицинских наук Андрей Демчинский рассказал «Звезде», комментируя сообщения Илона Маска о первом вживлении человеку импланта Neuralink.

Демчинский пояснил, что современные технологии в нейрохирургии делают вживление имплантов в мозг относительно безопасным, и рассказал о сути операции.

«Это нейроэмплант, который ставится в мозг, такая группа иголочек, они устанавливаются в ткань мозга, для того чтобы считывать с нее сигнал», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что такие импланты особо нужны для реабилитации людей, например, с нарушением двигательных функций рук.

«Считывается намерение напечатать или руку поднять, информация обрабатывается и превращается в полезный, управляющий сигнал», - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink впервые в мире вживили имплант Telepathy в человеческий мозг. Разработчики утверждают, что этот чип поможет человеку силой мысли, телепатически управлять телефоном или компьютером.

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