МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В центре Грабаря заявили, что условия хранения «Троицы» в ХХС в норме

Гендиректор центра имени Грабаря Сергеев отметил, что для произведения Андрея Рублева «Троица» создаются технические и инженерные условия.
Игнат Далакян 2024-01-30 14:37:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Условия хранения «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя соответствуют требуемым нормам. Об этом рассказал генеральный директор центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев.

Он отметил, что для иконы создаются технические, инженерные условия.

«Наверное, через какое-то время определится ее дальнейшее местонахождение... (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре. - Прим. ред.) создаются технические, инженерные условия», - цитирует РИА Новости Сергеева.

Глава реставрационного центра также рассказал, что специалисты продолжают следить за состоянием «Троицы» после ее перемещения в лавру. По словам Сергеева, специалисты центра имеют большой опыт сохранения культурных ценностей, и его нетрудно будет реализовать и в отношении этой духовной святыни.

Напомним, что произведение Андрея Рублева «Троица» к Рождеству Христову было доставлено из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в столичный храм Христа Спасителя. Перед отправкой в ХХС специалисты центра Грабаря не обнаружили ухудшений состояния иконы.

#в стране и мире #икона #андрей рублев #Троица #центр грабаря
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»