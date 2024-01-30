В центре Грабаря заявили, что условия хранения «Троицы» в ХХС в норме

Условия хранения «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя соответствуют требуемым нормам. Об этом рассказал генеральный директор центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев.

Он отметил, что для иконы создаются технические, инженерные условия.

«Наверное, через какое-то время определится ее дальнейшее местонахождение... (Для дальнейшего нахождения "Троицы" в лавре. - Прим. ред.) создаются технические, инженерные условия», - цитирует РИА Новости Сергеева.

Глава реставрационного центра также рассказал, что специалисты продолжают следить за состоянием «Троицы» после ее перемещения в лавру. По словам Сергеева, специалисты центра имеют большой опыт сохранения культурных ценностей, и его нетрудно будет реализовать и в отношении этой духовной святыни.

Напомним, что произведение Андрея Рублева «Троица» к Рождеству Христову было доставлено из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в столичный храм Христа Спасителя. Перед отправкой в ХХС специалисты центра Грабаря не обнаружили ухудшений состояния иконы.