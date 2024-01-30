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Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

На данном направлении противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих за сутки.
2024-01-30 13:16:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на данном направлении составили до 310 человек. Помимо живой силы, противник на данном направлении за сутки потерял несколько единиц военной техники. Среди уничтоженной техники два танка, три БМП, польская САУ Krab и две буксируемые гаубицы «Мста-Б».

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших войск на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили три атаки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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