На Украине не знают, как покрывать невоенные выплаты без западной поддержки

Вариант невоенных выплат без получения нового пакета экономической помощи от Евросоюза не рассматривается на Украине, так как Киев не знает, за счет каких средств иначе поддерживать эти выплаты. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев газете Politico.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что в случае отсутствия помощи от Запада власти могут задержать выплату зарплат учителям и госслужащим, а также задержать выплаты пенсий и льгот. Всего на 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета почти в 44 миллиарда долларов, большую часть из которых Киев надеется покрыть за счет западных союзников.

«Мы даже не рассматриваем вариант, при котором не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от этой помощи зависит своевременность и полнота невоенных расходов бюджета», - заявил Гетманцев.

Ранее Даниил Гетманцев сообщил о превышении государственного долга Украины отметки в пять триллионов гривен (140 миллиардов долларов). Он также добавил, что соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) по итогам 2023 года составило около 85%, тогда как в 2022 году показатель составлял 78,4%, а в 2021-м - 48,9%.