В РЭУ Плеханова сочли, что Зеленскому не хватило власти отстранить Залужного

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный политолог Александр Перенджиев рассказал «Звезде», почему Валерий Залужный все же остался на посту главнокомандующего ВСУ, что мог использовать для этого сам главком, и предупредил о возможной опасности «конфликта» Зеленского и Залужного.

Как отметил эксперт, сохранение должности Залужного в первую очередь говорит о возможностях Владимира Зеленского как политика. Так, считает политолог, у Зеленского могло попросту не хватить сил, чтобы убрать Залужного с поста главкома ВСУ.

«Это говорит о том, что у Зеленского нет такой власти, чтобы он дал команду и она четко выполнилась», - считает ученый.

Также ученый предположил что использовать политические ресурсы мог и сам Валерий Залужный, чтобы сохранить за собой имеющийся пост. В том числе на ситуацию могли повлиять западные покровители главнокомандующего.

«Залужный знает, что у него есть властные ресурсы, на которые он может опираться. Он это понимает и чувствует. Тем более есть какая-то поддержка со стороны западных структур - он мог проконсультироваться и получить совет, что уходить сейчас ему нет смысла», - предположил Перенджиев.

Также политолог отметил, что конфликт Зеленского и Залужного может оказаться «политической игрой» и ловушкой, в которую заманивают Россию. Эксперт напомнил о постоянной информации со стороны Украины о нехватке боеприпасов, несмотря на регулярные поставки оружия Западом, и призвал продолжать постепенное движение к выполнению целей спецоперации.

«Это стоит воспринимать в первую очередь как внутренние дела Украины и не бросаться сейчас с намерением организовать мощное наступление в ущерб выбранной тактике активной обороны. Они постоянно пытаются создать какие-то иллюзии, ни в коем случае нельзя на них поддаваться», - подытожил Перенджиев.

Ранее слух об отставке Залужного прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. В разговоре со «Звездой» политик рассказал, чем эти слухи полезны главнокомандующему ВСУ, и предположил, что слух об отставке Залужного будет поступать все чаще и чаще.