Киевский режим на этой неделе совершил очередной чудовищный теракт. То, что Киеву не жалко россиян, простых мирных граждан, жителей Белгорода, - это мы уже знаем. Но на этот раз ударили по своим - украинским военнопленным, которых перевозили на родину, к семьям, к родным и близким.

Утром в среду транспортный самолет Ил-76 взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и взял курс на Белгород. Оттуда украинских военнопленных должны были доставить на границу, чтобы обменять на наших.

Рейс был организован специально, о нем были предупреждены все службы и у нас, и на украинской стороне. Поэтому Ил шел без сопровождения истребителей и средств РЛС. Наш экипаж, уже понимая, что происходит, успел передать на землю сигнал о внешнем ударе и увел падающий самолет подальше от жилых домов, на окраину.

При этом крайне показательна реакция Киева. В начале - восторг и эйфория от того, что сбили наш самолет. Дальше - немая пауза и попытки замести следы.

Ну а закончилось все полным сумасшествием. Зеленский потребовал провести международное расследование трагедии. То есть, его ВСУ сами признали, что это они сбили российский самолет. Но образ мученика важнее - и Зеленский продолжает играть свою страшную роль до конца. И даже эту трагедию он использует, чтобы обвинить во всем Москву и выклянчить у Запада еще немного денег.

ВСУ бьют по своим. В окружении Зеленского - разброд и шатание. Список всех 65 украинских военнопленных опубликовал Следственный комитет России. Спустя два дня Украина подтвердила этот список.

То, что на борту самолета были именно украинские военнопленные, подтверждают кадры, которые в минувшую пятницу, распространил следственный комитет России. На записи видно, как несколько автозаков едут в направлении стоящего Ил-76. Затем машины одна за другой подъезжают к рампе и военнопленные поднимаются на борт самолета.

Сами граждане Украины буквально в ярости. После мясных штурмов, в которых Зеленский уничтожил сотни тысяч граждан страны, в условиях беспредела военных комиссариатов, когда людей хватают на улицах и бросают в окопы, Киев так цинично убивает собственных граждан. И пока никто за это не понес ответственности.

Об очередном теракте киевского режима и о его последствиях - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».