В Госдуму внесли законопроект о защите «фактических» семей погибших бойцов СВО

Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами Государственной думы внесла законопроект о защите интересов «фактических» семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Секретарь отметил, что вопрос о внесении законопроекта поднимался во время встречи президента России Владимира Путина с семьями погибших бойцов СВО. Предложенный законопроект позволит признать брачными отношения в случае, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года, если есть общий ребенок), а также вели совместное хозяйство.

«Такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства. После решения суда "фактическая" супруга получит право быть наследником, а также - права на положенные по закону льготы», - написал Турчак.

Ранее Владимир Путин порекомендовал регионам расширить выплаты семьям погибших участников СВО. Исполнительным органам субъектов России предлагается учитывать также и членов семей погибших бойцов СВО, которые зарегистрированы по месту жительства в другом субъекте России при назначении выплат.