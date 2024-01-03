Посол Бринк заявил, что США дали ВСУ самим выбирать дальность ударов из HIMARS

Соединенные Штаты позволили Киеву самостоятельно выбирать, на какое расстояние запускать ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил американский посол в Украине Бриджит Бринк.

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», - сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на Бринка.

Посол добавил, что Штаты отправят РСЗО HIMARS в Украину в ближайшее время.

Напомним, что реактивную систему HIMARS использовали украинские боевики при атаках на Донецкую Народную Республику 1 января. В этот день ВСУ обстреляли регион 58 раз. В ходе нападения погибли пять мирных жителей в Донецке и Горловке.