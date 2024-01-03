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Посол Бринк заявил, что США дали ВСУ самим выбирать дальность ударов из HIMARS

США вскоре отправят в Украину партию РСЗО HIMARS.
Елизавета Егорова 2024-01-03 00:15:01
© Фото: Spc. Trevares Johnson Keystone Press Agency Globallookpress

Соединенные Штаты позволили Киеву самостоятельно выбирать, на какое расстояние запускать ракеты из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил американский посол в Украине Бриджит Бринк.

«Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS», - сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на Бринка.

Посол добавил, что Штаты отправят РСЗО HIMARS в Украину в ближайшее время.

Напомним, что реактивную систему HIMARS использовали украинские боевики при атаках на Донецкую Народную Республику 1 января. В этот день ВСУ обстреляли регион 58 раз. В ходе нападения погибли пять мирных жителей в Донецке и Горловке.

#в стране и мире #Украина #сша #дальность полета #РСЗО HIMARS
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