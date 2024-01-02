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Украинские боевики 1 января обстреляли ДНР 58 раз

В ходе обстрелов ВСУ ДНР погибли пять человек в Ворошиловском районе Донецка и в Центрально-Городском районе Горловки.
Елизавета Егорова 2024-01-02 02:01:01
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Украинские боевики 1 января атаковали территорию Донецкой Народной Республики 58 раз, выпустив по региону 226 единиц различных боеприпасов. Данные привело представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 58 фактов ведения огня со стороны ВФУ <...> Выпущено 226 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

За минувшие сутки от украинских атак погибли пять человек в Ворошиловском районе Донецка и в Центрально-Городском районе Горловки. Еще 14 человек в Донецке получили ранения.

При обстрелах противник использовал РСЗО HIMARS, артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, и ударные дроны.

Ранее стало известно, что с 2014 года в регионе погибли больше девяти тысяч мирных жителей, из которых 233 были детьми. А за 683 дня эскалации конфликта жертвами украинских боевиков стали почти пять тысяч человек.

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