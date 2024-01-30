Эксперт Сажин усомнился в эффективности борьбы со скрытыми номерами лишением прав

Эксперт безопасности дорожного движения Владимир Сажин рассказал в беседе со «Звездой», что может помочь в борьбе со скрытыми номерами автомобилистов.

«Можно хоть и на пять лет лишать права на управление транспортным средством за закрытые номера, за использование этих рамок, но должна быть неотвратимость наказания», - считает автоэксперт.

Сажин напомнил, что и сейчас номера запрещено скрывать, и не только рамками, но и другими вещами. Он отметил, что за нечитабельные номера уже предусмотрена ответственность.

«Это нарушение можно администрировать только в ручном режиме. То есть когда сотрудник полиции встанет на дорогу и в ручном режиме будет останавливать ТС и составлять протокол за нечитаемые номера, предоставляя доказательства того, что номер действительно нечитаем и был скрыт», - рассказал Сажин.

Также автоэксперт отметил, что у сотрудников полиции больше задач, чем просто стоять и администрировать скрытые номера. Сажин также усомнился в эффективности этого способа борьбы за закрытые номера автомобилистов.

«Если человек привык нарушать, он будет нарушать и его ничего не остановит», - сказал эксперт.

Ранее МВД предложило лишать прав за езду со скрывающими номера устройствами. На данный момент за нечитаемые номера полагается штраф в 500 рублей. Штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев наказывается езда с измененными или скрытыми номерами.