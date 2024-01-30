Ученый Эйсмонт заявил о возможности прихода мощной магнитной бури на Землю

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой» прокомментировал информацию о мощном выбросе плазмы на Солнце и рассказал, стоит ли ждать мощной магнитной бури на Земле.

Как объяснил научный сотрудник, вспышка плазмы идет от Солнца до Земли в течение трех суток, после чего сталкивается с магнитосферой планеты. Мощность же магнитных бурь, которые могут начаться после вспышек, зависит от количества выброшенных протонов - чем больше протонов, тем, соответственно, мощнее буря. При этом эта плазма может либо не полностью задеть Землю, либо и вовсе пройти мимо.

«Выброс может промахнуться мимо Земли. К сожалению, точно это определить до сих пор невозможно: не совсем четко можно понять, куда выбросилась плазма. Поэтому может повезти», - рассказал Эйсмонт.

Ученый также предупредил, что мощные магнитные бури могут вызвать проблемы в работе радиосвязи, стать причиной срабатывания предохранителей или поломок в электросети. Также возрастает число инсультов и инфарктов.

«По регламенту, в пунктах скорой помощи приближения мощных магнитных возмущений пытаются отследить и состав дежурящих экипажей увеличивается. Так что нужно соответствующим образом реагировать в случае приближения таких мощных потоков к Земле», - резюмировал Эйсмонт.

Ранее магнитная буря приходила на Землю 23 января. Пики возмущения геомагнитного поля приходились с 06.00 до 12.00 и соответствовали уровню G1 при максимальном уровне G5.